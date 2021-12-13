Помните Scrapland? У неё внезапно появился ремастер и он уже в продаже

Испанская студия MercurySteam совершенно неожиданно выпустила ремастер Scrapland. Это экшен от третьего лица за авторством геймдизайнера Америкэна Макги, который наиболее известен по American McGee's Alice и Alice: Madness Returns.
Обновлённая версия отличается поддержкой текстур высокого разрешения, мультиплеера, геймпада, достижений и каких-то улучшений внутри самой игры.
Где купить ремастер Scrapland?
- Steam — 989 рублей (после 20 декабря — 1099 рублей)
- GOG — 989 рублей (после 20 декабря — 1099 рублей).
Scrapland изначально вышла в 2004 году и рассказывала о футуристичной Земле, на которой остались жить одни робот, тогда как людей считали настоящими монстрами. Главный герой расследует ужасное убийство, в котором внезапно может быть замешан человек.
В своё время критики оценили игру на 72-73%, однако со временем экшен стал культовым среди сообщества. На агрегаторах у него больше 80 баллов от пользователей. MercurySteam, если вы забыли или не в курсе, после отметились играми вроде Metroid Dread, Metroid: Samus Returns и Castlevania: Lords of Shadow.
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