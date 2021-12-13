Российская команда Gambit завоевала серебро на первом чемпионате мира по Valorant

Недавно закончился первый чемпионат мира по Valorant, который проходил в Берлине. Победу на турнире одержала европейская команда Acend, а второе место заняла российская Gambit. Она уступила сопернику со счётом 2:3.
Gambit упорно боролась с Acend и даже выиграла её на некоторых картах, однако победить так и не смогла. Призовой фонд турнира Valorant Champions 2021 составил $ 1 млн. Российская команда выиграла $ 150 тыс. призовых, а Acend увезла домой $ 350 тыс. призовых.
Ещё обе команды получат дополнительные деньги с продаж косметических предметов. Путь к серебру у Gambit был непростым. На одном из этапов российская команда столкнулась с чилийским клубом KRÜ и победила его с трудом.
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