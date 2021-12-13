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Системные требования Final Fantasy VII Remake

Square Enix чуть расширила системные требования Final Fantasy VII
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Square Enix опубликовала расширенные системные требования компьютерной версии ремейка Final Fantasy VII, которая выйдет уже через несколько дней, 16 декабря. Правда, только в Epic Games Store.

Фактически единственным серьёзным отличием стало уточнение, для каких настроек требуется ПК под рекомендуемые требования — для разрешения 1440р, хотя ролевой экшен поддерживает и 4К. Какие там понадобятся мощности, пока не уточняется.

Минимальные требования

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i5-3330 или AMD FX-8350
  • Видеокарта — GeForce GTX 780 или Radeon RX 480
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Накопитель — 100 ГБ.

Рекомендуемые требования для 1440р

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 3 3100
  • Видеокарта — GTX 1080 или Radeon RX 5700
  • Оперативная память — 12 ГБ
  • Накопитель — 100 ГБ.

Хоть до релиза остаются считаные дни, но оформить предварительный заказ не выйдет. В Epic Games Store игру можно добавить лишь в список желаемого, хотя продажи могут стартовать по рекордно высокой цене в 5719 рублей.

В состав ПК-версии входит и дополнение INTERmission, которое до этого выходило только на PS5.

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