Square Enix чуть расширила системные требования Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала расширенные системные требования компьютерной версии ремейка Final Fantasy VII, которая выйдет уже через несколько дней, 16 декабря. Правда, только в Epic Games Store.
Фактически единственным серьёзным отличием стало уточнение, для каких настроек требуется ПК под рекомендуемые требования — для разрешения 1440р, хотя ролевой экшен поддерживает и 4К. Какие там понадобятся мощности, пока не уточняется.
Минимальные требования
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-3330 или AMD FX-8350
- Видеокарта — GeForce GTX 780 или Radeon RX 480
- Оперативная память — 8 ГБ
- Накопитель — 100 ГБ.
Рекомендуемые требования для 1440р
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 3 3100
- Видеокарта — GTX 1080 или Radeon RX 5700
- Оперативная память — 12 ГБ
- Накопитель — 100 ГБ.
Хоть до релиза остаются считаные дни, но оформить предварительный заказ не выйдет. В Epic Games Store игру можно добавить лишь в список желаемого, хотя продажи могут стартовать по рекордно высокой цене в 5719 рублей.
В состав ПК-версии входит и дополнение INTERmission, которое до этого выходило только на PS5.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 декабря 2021
-
19:02
-
18:50
-
18:47
-
18:16
-
18:09
-
17:54
-
17:28
-
16:45
-
16:33
-
16:12
-
15:02
-
14:49
-
14:29
-
14:24
-
13:49
-
13:40
-
13:28
-
13:15
-
13:07
-
12:52
-
12:46
-
12:14
-
11:40
-
11:28
-
11:04
-
10:48
-
10:15
-
09:37
-
09:06
-
08:40
-
08:20
- 12 декабря 2021
-
19:03
-
18:29
-
17:54
-
16:58