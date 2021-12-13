Как Halo навсегда изменила шутеры?

Недавно состоялась премьера Halo Infinite — продолжения культовой серии шутеров, первая часть которой в своё время оказала огромное влияние на развитие всего жанра. Даже сейчас почти все используют те самые наработки серии.

Мы совместно с Microsoft подготовили специальный материал про эволюцию серии и разобрались, как даже спустя 20 лет ей удаётся оставаться как никогда востребованной. Особенно на фоне других современных шутеров, которые всё больше уходят в какую-то другую сторону.

А вы знали, что именно благодаря Halo появилась профессиональная лига Major League Gaming (MLG)? Или что Halo стала первым шутером с удобным управлением на геймпаде и с нормальным мультиплеером на консоли? Да и именно благодаря серии разработчики начали отказываться от аптечек для восстановления здоровья.