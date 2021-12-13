Екатерина Мизулина связала терроризм с играми, BadComedian высмеял её

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина дала интервью Ирине Шихман. В разговоре речь зашла о видеоиграх — чиновница назвала их опасным контентом. Также она связала интерактивные развлечения со стрельбой в казанской гимназии и Пермском государственном университете.

Говоря про компьютерные игры, больше всего беспокоит внутриигровое общение и платформы, которые дети используют, чтобы общаться во время игры.



Такие как Discord или Twitch, например. Они сидят там и обсуждают, что происходит в игре, и чаще всего в эти сообщества приходят нехорошие дяди и предлагают им 50-100 рублей, чтобы перейти по ссылке и вступить в какое-то сообщество. Дальше они вот таких подростков собрали и начинают давать им определённые задания.

Екатерина Мизулина также предположила, что стрелявшие в казанской гимназии и Пермском государственном университете использовали оружие, о котором узнали из видеоигр.

Популярный блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, отреагировал на высказывания Екатерины Мизулиной о видеоиграх и не только.

Чиновница задаётся вопросом, почему у мерзких [плохих людей], что устроили стрельбу в школах в Казани и Перми, на руках были турецкие ружья и откуда об этом оружии они узнали.



ОКАЗЫВАЕТСЯ, причина в том, что именно турецкие ружья в играх. Именно в играх [плохие люди] опробовали это оружие и поэтому пошли пострелять в школах.



Дорогая Екатерина Мизулина, вы хоть ознакомьтесь с процессом получения разрешений на оружие. Там тебя знакомят и обучают стрельбе с НАСТОЯЩИМ ОРУЖИЕМ. И если запретить игры… ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ТЕБЯ ВСЁ РАВНО ОБУЧАТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОРУЖИЕМ.



А если запретить оружие, то убийца придёт с топором, а если топоры запретить, придут с канистрой бензина. Хотя, наверное, в этом тоже будут виноваты игры: помните же, в GTA была миссия с бензином? И да, стрельба в реальности и в играх (О УЖАС!) кардинально различается.

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