Анонсирован огромный аддон для Assassin's Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok

Ubisoft после череды утечек представила «Рассвет Рагнарёка» (Dawn of Ragnarok) — третье и самое крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla, которое появится в продаже уже 10 марта.

Как понятно из названия, расширение сосредоточится на мифической части франшизы, а местом действия станут Девять миров скандинавской мифологии. По сюжету королевство гномов окажется на грани, а огненный гигант Суртур забрал любимого сына Одина.

Эйвору предстоит взять под контроль самого Одина, благодаря чему он получит божественные силы, которые понадобятся для выполнения столь непростой задачи.

Dawn of Ragnarok не входит в сезонный пропуск и его придётся покупать отдельно. На ПК цена составит 1669 рублей. За предзаказ игроки получат набор «Сумерки», куда входит набор экипировки для Эйвора и скины для лошади и ворона.