Стали известны все номинанты «Золотого глобуса — 2022»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов «Золотого глобуса — 2022». 79-я церемония вручения наград за заслуги в области кинематографа и телевидения в 2021 году пройдёт 9 января.

Лучший драматический фильм

«Белфаст»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Власть пса»

«Дюна»

Лучший музыкальный/комедийный фильм

«Сирано»

«Не смотрите наверх»

«Лакричная пицца»

«Тик-так, бум!»

«Вестсайдская история»

Лучшая актриса драматического фильма

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)

Оливия Колман («Незнакомая дочь»)

Николь Кидман («Быть Рикардо»)

Леди Гага («Дом Gucci»)

Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучший актёр драматического фильма

Махершала Али («Лебединая песня»)

Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Уилл Смит («Король Ричард»)

Дензел Вашингтон («Макбет»)

Лучшая актриса комедийного/музыкального фильма

Марион Котийяр («Аннетт»)

Алана Хаим («Лакричная пицца»)

Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»)

Эмма Стоун («Круэлла»)

Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»)

«Круэлла»

Лучший актёр комедийного/музыкального фильма

Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)

Питер Динклэйдж («Сирано»)

Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)

Купер Хоффман («Лакричная пицца»)

Энтони Рамос («На высоте мечты»)

Лучшая актриса второго плана

Катрина Балф («Белфаст»)

Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

Кирстен Данст («Власть пса»)

Онжаню Эллис («Король Ричард»)

Рут Негга («Идентичность»)

Лучший актёр второго плана

Бен Аффлек («Нежный бар»)

Джейми Дорнан («Белфаст»)

Киран Хайндс («Белфаст»)

Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)

Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

«Власть пса»

Лучший режиссёр

Кеннет Брана («Белфаст»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Дени Вильнёв («Дюна»)

Лучший сценарий

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Кеннет Брана («Белфаст»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Адам МакКей («Не смотрите наверх»)

Аарон Соркин («Быть Рикардо»)

Лучший анимационный фильм

«Энканто»

«Побег»

«Лука»

«Моя афганская семья»

«Райя и последний дракон»

Лучший фильм на иностранном языке

«Купе номер 6»

«Сядь за руль моей машины»

«Рука бога»

«Герой»

«Параллельные матери»

Лучшая музыка

Александр Деспла («Французский вестник»)

Джермейн Франко («Энканто»)

Джонни Гринвуд («Власть пса»)

Альберто Иглесиас («Параллельные матери»)

Ханс Циммер («Дюна»)

Лучшая песня

Be Alive («Король Ричард»)

Dos Oruguitas («Энканто»)

Down to Joy («Белфаст»)

Here I Am («Респект»)

No Time To Die («Не время умирать»)

«Не время умирать»

Лучший драматический сериал

«Люпен»

«Утреннее шоу»

«Поза»

«Игра в кальмара»

«Наследники»

Лучший музыкальный/комедийный сериал

«Великая»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

«Псы резервации»

«Тед Лассо»

Лучший телефильм или мини-сериал

«Ломка»

«Американская история преступлений»

«Уборщица. История матери-одиночки»

«Мейр из Исттауна»

«Подземная железная дорога»

Лучшая актриса телефильма или мини-сериала

Джессика Честейн («Сцены из супружеской жизни»)

Синтия Эриво («Гений: Арета»)

Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)

Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)

Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)

Лучший актёр телефильма или мини-сериала

Пол Беттани («Ванда/Вижн»)

Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)

Майкл Китон («Ломка»)

Юэн Макгрегор («Холстон»)

Тахар Рахим («Змей»)

«Ванда/Вижн»

Лучшая актриса драматического сериала

Узо Адуба («Пациенты»)

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Кристин Барански («Хорошая борьба»)

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Эмджей Родригес («Поза»)

Лучший актёр драматического сериала

Брайан Кокс («Наследники»)

Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)

Билли Портер («Поза»)

Джереми Стронг («Наследники»)

Омар Си («Люпен»)

«Игра в кальмара»

Лучшая актриса музыкально/комедийного сериала

Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)

Эль Фаннинг («Великая»)

Исса Рэй («Белая ворона»)

Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший актёр музыкального/комедийного сериала

Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)

Николас Холт («Великая»)

Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса второго плана на телевидении

Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Кейтлин Дивер («Ломка»)

Энди МакДауэлл («Уборщица. История матери-одиночки»)

Сара Снук («Наследники»)

Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)

Лучший актёр второго плана на телевидении

Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Киран Калкин («Наследники»)

Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)

Бретт Голдстин («Тед Лассо»)

О Ён-су («Игра в кальмара»)

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