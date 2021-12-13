Стали известны все номинанты «Золотого глобуса — 2022»
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Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов «Золотого глобуса — 2022». 79-я церемония вручения наград за заслуги в области кинематографа и телевидения в 2021 году пройдёт 9 января.
Лучший драматический фильм
- «Белфаст»
- «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Власть пса»
«Дюна»
Лучший музыкальный/комедийный фильм
- «Сирано»
- «Не смотрите наверх»
- «Лакричная пицца»
- «Тик-так, бум!»
- «Вестсайдская история»
Лучшая актриса драматического фильма
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
- Николь Кидман («Быть Рикардо»)
- Леди Гага («Дом Gucci»)
- Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучший актёр драматического фильма
- Махершала Али («Лебединая песня»)
- Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
- Уилл Смит («Король Ричард»)
- Дензел Вашингтон («Макбет»)
Лучшая актриса комедийного/музыкального фильма
- Марион Котийяр («Аннетт»)
- Алана Хаим («Лакричная пицца»)
- Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»)
- Эмма Стоун («Круэлла»)
- Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»)
«Круэлла»
Лучший актёр комедийного/музыкального фильма
- Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)
- Питер Динклэйдж («Сирано»)
- Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)
- Купер Хоффман («Лакричная пицца»)
- Энтони Рамос («На высоте мечты»)
Лучшая актриса второго плана
- Катрина Балф («Белфаст»)
- Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
- Кирстен Данст («Власть пса»)
- Онжаню Эллис («Король Ричард»)
- Рут Негга («Идентичность»)
Лучший актёр второго плана
- Бен Аффлек («Нежный бар»)
- Джейми Дорнан («Белфаст»)
- Киран Хайндс («Белфаст»)
- Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
«Власть пса»
Лучший режиссёр
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
- Дени Вильнёв («Дюна»)
Лучший сценарий
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Адам МакКей («Не смотрите наверх»)
- Аарон Соркин («Быть Рикардо»)
Лучший анимационный фильм
- «Энканто»
- «Побег»
- «Лука»
- «Моя афганская семья»
- «Райя и последний дракон»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Купе номер 6»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Рука бога»
- «Герой»
- «Параллельные матери»
Лучшая музыка
- Александр Деспла («Французский вестник»)
- Джермейн Франко («Энканто»)
- Джонни Гринвуд («Власть пса»)
- Альберто Иглесиас («Параллельные матери»)
- Ханс Циммер («Дюна»)
Лучшая песня
- Be Alive («Король Ричард»)
- Dos Oruguitas («Энканто»)
- Down to Joy («Белфаст»)
- Here I Am («Респект»)
- No Time To Die («Не время умирать»)
«Не время умирать»
Лучший драматический сериал
- «Люпен»
- «Утреннее шоу»
- «Поза»
- «Игра в кальмара»
- «Наследники»
Лучший музыкальный/комедийный сериал
- «Великая»
- «Хитрости»
- «Убийства в одном здании»
- «Псы резервации»
- «Тед Лассо»
Лучший телефильм или мини-сериал
- «Ломка»
- «Американская история преступлений»
- «Уборщица. История матери-одиночки»
- «Мейр из Исттауна»
- «Подземная железная дорога»
Лучшая актриса телефильма или мини-сериала
- Джессика Честейн («Сцены из супружеской жизни»)
- Синтия Эриво («Гений: Арета»)
- Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)
- Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
- Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
Лучший актёр телефильма или мини-сериала
- Пол Беттани («Ванда/Вижн»)
- Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Юэн Макгрегор («Холстон»)
- Тахар Рахим («Змей»)
«Ванда/Вижн»
Лучшая актриса драматического сериала
- Узо Адуба («Пациенты»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Кристин Барански («Хорошая борьба»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- Эмджей Родригес («Поза»)
Лучший актёр драматического сериала
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Билли Портер («Поза»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Омар Си («Люпен»)
«Игра в кальмара»
Лучшая актриса музыкально/комедийного сериала
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
- Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший актёр музыкального/комедийного сериала
- Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
- Николас Холт («Великая»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая актриса второго плана на телевидении
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Кейтлин Дивер («Ломка»)
- Энди МакДауэлл («Уборщица. История матери-одиночки»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
Лучший актёр второго плана на телевидении
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- О Ён-су («Игра в кальмара»)
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Комментарии
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