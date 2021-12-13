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Все номинанты «Золотого глобуса — 2022»

Стали известны все номинанты «Золотого глобуса — 2022»
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Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов «Золотого глобуса — 2022». 79-я церемония вручения наград за заслуги в области кинематографа и телевидения в 2021 году пройдёт 9 января.

Лучший драматический фильм

  • «Белфаст»
  • «CODA: Ребёнок глухих родителей»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Власть пса»
«Дюна»

«Дюна»

Лучший музыкальный/комедийный фильм

  • «Сирано»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Лакричная пицца»
  • «Тик-так, бум!»
  • «Вестсайдская история»

Лучшая актриса драматического фильма

  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
  • Николь Кидман («Быть Рикардо»)
  • Леди Гага («Дом Gucci»)
  • Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучший актёр драматического фильма

  • Махершала Али («Лебединая песня»)
  • Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
  • Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Дензел Вашингтон («Макбет»)

Лучшая актриса комедийного/музыкального фильма

  • Марион Котийяр («Аннетт»)
  • Алана Хаим («Лакричная пицца»)
  • Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»)
  • Эмма Стоун («Круэлла»)
  • Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»)
«Круэлла»

«Круэлла»

Лучший актёр комедийного/музыкального фильма

  • Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)
  • Питер Динклэйдж («Сирано»)
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)
  • Купер Хоффман («Лакричная пицца»)
  • Энтони Рамос («На высоте мечты»)

Лучшая актриса второго плана

  • Катрина Балф («Белфаст»)
  • Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
  • Кирстен Данст («Власть пса»)
  • Онжаню Эллис («Король Ричард»)
  • Рут Негга («Идентичность»)

Лучший актёр второго плана

  • Бен Аффлек («Нежный бар»)
  • Джейми Дорнан («Белфаст»)
  • Киран Хайндс («Белфаст»)
  • Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
  • Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
«Власть пса»

«Власть пса»

Лучший режиссёр

  • Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
  • Дени Вильнёв («Дюна»)

Лучший сценарий

  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Адам МакКей («Не смотрите наверх»)
  • Аарон Соркин («Быть Рикардо»)

Лучший анимационный фильм

  • «Энканто»
  • «Побег»
  • «Лука»
  • «Моя афганская семья»
  • «Райя и последний дракон»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Купе номер 6»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Рука бога»
  • «Герой»
  • «Параллельные матери»

Лучшая музыка

  • Александр Деспла («Французский вестник»)
  • Джермейн Франко («Энканто»)
  • Джонни Гринвуд («Власть пса»)
  • Альберто Иглесиас («Параллельные матери»)
  • Ханс Циммер («Дюна»)

Лучшая песня

  • Be Alive («Король Ричард»)
  • Dos Oruguitas («Энканто»)
  • Down to Joy («Белфаст»)
  • Here I Am («Респект»)
  • No Time To Die («Не время умирать»)
«Не время умирать»

«Не время умирать»

Лучший драматический сериал

  • «Люпен»
  • «Утреннее шоу»
  • «Поза»
  • «Игра в кальмара»
  • «Наследники»

Лучший музыкальный/комедийный сериал

  • «Великая»
  • «Хитрости»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Псы резервации»
  • «Тед Лассо»

Лучший телефильм или мини-сериал

  • «Ломка»
  • «Американская история преступлений»
  • «Уборщица. История матери-одиночки»
  • «Мейр из Исттауна»
  • «Подземная железная дорога»

Лучшая актриса телефильма или мини-сериала

  • Джессика Честейн («Сцены из супружеской жизни»)
  • Синтия Эриво («Гений: Арета»)
  • Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)
  • Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
  • Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)

Лучший актёр телефильма или мини-сериала

  • Пол Беттани («Ванда/Вижн»)
  • Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
  • Майкл Китон («Ломка»)
  • Юэн Макгрегор («Холстон»)
  • Тахар Рахим («Змей»)
«Ванда/Вижн»

«Ванда/Вижн»

Лучшая актриса драматического сериала

  • Узо Адуба («Пациенты»)
  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
  • Кристин Барански («Хорошая борьба»)
  • Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
  • Эмджей Родригес («Поза»)

Лучший актёр драматического сериала

  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
  • Билли Портер («Поза»)
  • Джереми Стронг («Наследники»)
  • Омар Си («Люпен»)
«Игра в кальмара»

«Игра в кальмара»

Лучшая актриса музыкально/комедийного сериала

  • Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
  • Эль Фаннинг («Великая»)
  • Исса Рэй («Белая ворона»)
  • Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший актёр музыкального/комедийного сериала

  • Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
  • Николас Холт («Великая»)
  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса второго плана на телевидении

  • Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
  • Кейтлин Дивер («Ломка»)
  • Энди МакДауэлл («Уборщица. История матери-одиночки»)
  • Сара Снук («Наследники»)
  • Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)

Лучший актёр второго плана на телевидении

  • Билли Крудап («Утреннее шоу»)
  • Киран Калкин («Наследники»)
  • Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
  • Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
  • О Ён-су («Игра в кальмара»)

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