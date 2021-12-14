Инсайдер: Rockstar готовит анонс Bully 2

Инсайдер Том Хендерсон рассказал в «‎Твиттере», что Rockstar Games могла удивить фанатов показом Bully 2 на The Game Awards 2021. По его информации, некоторым людям показывали фрагменты игры, которые были связаны с возможным анонсом.

Хендерсон отмечает, что информация о Bully 2 всё ещё неоднозначна, но с экшеном определённо что-то происходит. Его источники видели играбельную версию за пару недель до The Game Awards 2021. Инсайдер обещает поделиться подробностями, как только они появятся.

Оригинальная Bully вышла в 2006 году на PS2, а сейчас экшен доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, iOS и Android. Сюжет рассказывает о трудном подростке Джимми Хопкинсе, которому нужно найти своё место среди банд и хулиганов частной школы.

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