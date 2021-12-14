Генри Кавилл хочет рассказывать истории «Ведьмака» после окончания книжного цикла

Совсем скоро выйдет второй сезон «Ведьмака» от Netflix с Генри Кавиллом. В данный момент актёр отправился в пресс-тур и отвечает на множество вопросов от журналистов. В разговоре с IGN у Кавилла спросили, насколько далеко хотят зайти создатели сериала, и продолжат ли они рассказывать истории о Геральте из Ривии за пределами оригинальных книг.

Актёр подтвердил, что подобные планы действительно есть. Он привёл в пример окончание книжного цикла, где совершенно неясно, выжил ли Геральт. Однако благодаря играм от CD Projekt RED, создателям не придётся придумывать свою версию событий, ведь в них главный герой остаётся в живых.

Мы точно не знаем, что происходит с Геральтом в конце финальной книги. Но у нас также есть игры, события которых разворачиваются после книг, и у игр тоже разные концовки. Так что, возможно, что-то произошло после этих событий. А может и до.

Кавилл также ответил на вопрос о пребывании ведьмака в Туссенте. Он согласен, что было бы здорово увидеть его в этом краю, ведь Геральт проводил там какое-то время в книгах. В конце интервью актёр признался, что хоть он и прошёл «Ведьмак 3: Дикая Охота» несколько раз, однако всё ещё не касался дополнений «Каменные сердца» и «Кровь и вино» — последнее как раз разворачивается в Туссенте. Кавилл рассказал, что как раз собирался сыграть в DLC вместе со своими племянниками в период Рождества.

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