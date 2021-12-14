В пиратском экшене Sea of Thieves началось событие щедрости с наградами и славой

Rare объявила о выходе нового события для пиратского экшена Sea of Thieves под названием «Праздник даров». На протяжении него игроки должны будут дарить сокровища другим командам, чтобы они передавали их торговым кампаниям.

Каждый день во время праздника игроки получат в награду золото и славу, если другая команда сдаст до пяти ценных предметов, раньше принадлежавших им. Пользователи также могут получить бесплатный флаг события — для этого небходимо поговорить с Ларинной. Ивент уже начался и продлится до 27 декабря.

Ранее в Sea of Thieves начался пятый сезон: в игру добавили 100 уровней новых наград, новогоднее снаряжение, новое оружие и эмоции. По кораблю теперь могут бегать крысы, персонажи шевелят губами во время разговора, а сесть теперь можно на любую твёрдую поверхность.

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