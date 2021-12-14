Фото: 85-летний дедушка играет в шлеме виртуальной реальности

Всегда приятно видеть, когда старшее поколение способно оценить хобби своих детей. Так, пользователь Reddit под ником jesusismyupline опубликовал фото своего 85-летнего отца: он с большим удовольствием играет в шлеме виртуальной реальности.
Автор рассказал, что подарить шлем Oculus Quest 2 он планировал на Рождество, однако в итоге распаковал подарок раньше. Отец тут же начал играть в игры из каталога, предложенного сыном, и больше всего времени проводит в симуляторе американских горок под названием Epic Roller Coasters.
В комментариях пользователи принялись шутить, что «дедушке точно стоит сыграть в Resident Evil 7 VR, ведь эта игра совсем не страшная». Другие же просто порадовались за человека. Ведь далеко не каждый отец в пожилом возрасте может понять хобби своих детей.
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