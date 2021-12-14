Microsoft с иронией вспомнила ошибку, из-за которой ломались Xbox 360

13 декабря в магазине атрибутики Microsoft появился постер с изображением знаменитого «красного кольца смерти» Xbox 360. Так называли тип индикации консоли во время критической ошибки системы и поломки устройства. Согласно исследованию компании, неисправность возникала из-за перепада температур видеочипа. Акция приурочена к выходу документальной серии роликов Power On об истории Xbox.
Плакат можно приобрести за $ 24,99 или 1850 рублей. Он глянцевый и на нём остаются отпечатки пальцев. Помимо постера с «красного кольца смерти», на сайте атрибутики также вышли и другие: с прошлыми логотипами консоли и даже коробкой с валентинками. C полным списком можно ознакомиться здесь.
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