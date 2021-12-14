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В бортовом компьютере Tesla появилась игра про Соника

В бортовом компьютере Tesla появилась игра про Соника
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В декабре для электромобилей Tesla вышло обновление, с которым появилась возможность сыграть в оригинальную Sonic the Hedgehog 1991 года. Для получения доступа к игре необходимо вставить геймпад в USB-разъём машины.

Это уже не первая игра в автомобилях Tesla. В 2019 году для её бортового ПК также вышли Fallout Shelter, Cuphead и Beach Buggy Racing 2. А недавно Илон Маск заявлял, что компьютер в Tesla потянет даже «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077.

На недавней The Game Awards 2021 кинокомпания Paramount Pictures также представила дебютный трейлер второй части «Соника в кино». Судя по ролику, фильм будет масштабнее оригинала, да и персонажей станет заметно больше.

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