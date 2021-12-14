В Rainbow Six Siege можно поиграть в снежки во время новогоднего ивента

Ubisoft представила новый ивент в Rainbow Six Siege. Он посвящён новогодней тематике — в игре появится отдельный режим с захватом флага, где игроки будут обстреливать друг друга снежками.

Вместе с этим в магазин шутера новогодние скины для персонажей и оружия. Событие уже стартовало и продлится до 4 января.

Также разработчики поделились деталями об античите BattleEye, который используется в шутере. По словам Ubisoft, за 2021 год система заблокировала более 100 тыс. игроков. При этом за месяц бан получают примерно 10 тыс.

Разработчики планируют обновить код игры, чтобы ещё глубже интегрировать античит. Подробнее о новых функциях против злоумышленников Ubisoft расскажет 10 февраля. В дальнейшем авторы планируют обновлять статус работы раз в полтора месяца.

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