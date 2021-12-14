Ландо Норрис создал киберспортивный клуб и уже купил первую команду

Гонщик «Формулы-1» Ландо Норрис основал киберспортивный клуб Quadrant. Первой дисциплиной организации стала Halo Infinite. В команду вошли французские игроки TchiK, SLG, Nurix, Fragxr.

Норрису очень понравилась Halo Infinite, поэтому он решил начать с неё. Спортсмен быстро собрал хороший состав, который сможет участвовать уже в ближайшем турнире по игре — Halo Championship Series 2021: Kickoff Major. Он пройдёт с 17 по 19 декабря в США. Призовой фонд составляет $ 250 тыс.

Это уже не первый спортсмен, основавший киберспортивный клуб. Ранее этим отметились легендарный боксёр Мэнни Пакьяо и футболист Солтмурад Бакаев, а также многие другие звёзды спорта.

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