Третью часть Kingsman начнут снимать осенью 2022 года
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Франшизу Kingsman снимает и продюсирует Мэттью Вон. Он дал небольшое интервью изданию Comicbook и рассказал, что съёмочный процесс третьей части планируют запустить в сентябре 2022 года.
Деталями сюжета Вон не поделился, но отметил, что в триквеле завершится история Эггси, которого играет Тэрон Эджертон. Фильм могли бы начать снимать ещё в 2019 году, поскольку сценарий уже был готов, однако планы пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.
Франшиза Kingsman довольно популярна. Первые две части суммарно собрали более $ 800 млн. В разработке также находится приквел под названием «Kingsman: Начало».
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