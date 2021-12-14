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Третью часть Kingsman начнут снимать осенью 2022 года

Третью часть Kingsman начнут снимать осенью 2022 года
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Франшизу Kingsman снимает и продюсирует Мэттью Вон. Он дал небольшое интервью изданию Comicbook и рассказал, что съёмочный процесс третьей части планируют запустить в сентябре 2022 года.

Деталями сюжета Вон не поделился, но отметил, что в триквеле завершится история Эггси, которого играет Тэрон Эджертон. Фильм могли бы начать снимать ещё в 2019 году, поскольку сценарий уже был готов, однако планы пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

Франшиза Kingsman довольно популярна. Первые две части суммарно собрали более $ 800 млн. В разработке также находится приквел под названием «Kingsman: Начало».

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