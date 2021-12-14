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В Call of Duty: Vanguard и Warzone пройдёт новогоднее событие со множеством наград

В Call of Duty: Vanguard и Warzone пройдёт новогоднее событие со множеством наград
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Многие разработчики устраивают специальные ивенты к рождественским праздникам. Как обычно, в 2021-м в этом поучаствуют и разработчики Call of Duty. В шутерах Vanguard и Warzone пройдёт ивент «Праздничный задор». Он начнётся в пятницу, 17 декабря.

Ключевые особенности ивента

  • Эльфийский спецназ. Легендарный отряд воинов затаился на границах сетевых карт. При нахождении и последующем устранении существ игроки получат опыт и прогресс серии убийств.
  • Крампус. Фольклорный «рождественский чёрт» Крампус будет появляться в некоторых сетевых играх и охотиться на тех, кто не выполняет задания, а просто набивает фраги.
  • Армагеддон. Обновлённый командный режим, раньше он назывался «Точка высадки». Игрокам предстоит вести бой за определенную зону, в которую постоянно прилетают посылки.
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Также в играх появится множество различных наград: от легендарного оружия в новогодней тематике до облачения Санты Роланда. В шутеры добавят новые испытания с жетонами двойного опыта и предметами для дизайна профиля. Обладателям Vanguard подарят бустеры опыта, бесплатный скин на транспорт в Warzone и многое другое.

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