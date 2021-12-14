В Call of Duty: Vanguard и Warzone пройдёт новогоднее событие со множеством наград

Многие разработчики устраивают специальные ивенты к рождественским праздникам. Как обычно, в 2021-м в этом поучаствуют и разработчики Call of Duty. В шутерах Vanguard и Warzone пройдёт ивент «Праздничный задор». Он начнётся в пятницу, 17 декабря.

Ключевые особенности ивента

Эльфийский спецназ . Легендарный отряд воинов затаился на границах сетевых карт. При нахождении и последующем устранении существ игроки получат опыт и прогресс серии убийств.

. Легендарный отряд воинов затаился на границах сетевых карт. При нахождении и последующем устранении существ игроки получат опыт и прогресс серии убийств. Крампус . Фольклорный «рождественский чёрт» Крампус будет появляться в некоторых сетевых играх и охотиться на тех, кто не выполняет задания, а просто набивает фраги.

. Фольклорный «рождественский чёрт» Крампус будет появляться в некоторых сетевых играх и охотиться на тех, кто не выполняет задания, а просто набивает фраги. Армагеддон. Обновлённый командный режим, раньше он назывался «Точка высадки». Игрокам предстоит вести бой за определенную зону, в которую постоянно прилетают посылки.

Также в играх появится множество различных наград: от легендарного оружия в новогодней тематике до облачения Санты Роланда. В шутеры добавят новые испытания с жетонами двойного опыта и предметами для дизайна профиля. Обладателям Vanguard подарят бустеры опыта, бесплатный скин на транспорт в Warzone и многое другое.

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