В Call of Duty: Vanguard и Warzone пройдёт новогоднее событие со множеством наград
Поделиться
Многие разработчики устраивают специальные ивенты к рождественским праздникам. Как обычно, в 2021-м в этом поучаствуют и разработчики Call of Duty. В шутерах Vanguard и Warzone пройдёт ивент «Праздничный задор». Он начнётся в пятницу, 17 декабря.
Ключевые особенности ивента
- Эльфийский спецназ. Легендарный отряд воинов затаился на границах сетевых карт. При нахождении и последующем устранении существ игроки получат опыт и прогресс серии убийств.
- Крампус. Фольклорный «рождественский чёрт» Крампус будет появляться в некоторых сетевых играх и охотиться на тех, кто не выполняет задания, а просто набивает фраги.
- Армагеддон. Обновлённый командный режим, раньше он назывался «Точка высадки». Игрокам предстоит вести бой за определенную зону, в которую постоянно прилетают посылки.
Также в играх появится множество различных наград: от легендарного оружия в новогодней тематике до облачения Санты Роланда. В шутеры добавят новые испытания с жетонами двойного опыта и предметами для дизайна профиля. Обладателям Vanguard подарят бустеры опыта, бесплатный скин на транспорт в Warzone и многое другое.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
15:30
-
15:26
-
15:13
-
14:52
-
14:47
-
14:17
-
13:58
-
13:56
-
13:12
-
12:26
-
11:53
-
11:41
-
11:03
-
10:38
-
10:15
-
09:31
-
09:16
-
08:50
-
08:31
-
00:13
- 13 декабря 2021
-
23:42
-
21:02
-
20:51
-
20:06
-
19:59
-
19:50
-
19:02
-
18:50
-
18:47
-
18:16
-
18:09
-
17:54
-
17:28
-
16:45
-
16:33
Партнерский контент