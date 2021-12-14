Опять соврали. Киану Ривз не играл в Cyberpunk 2077, хотя авторы говорили другое

Киану Ривз пообщался с изданием The Verge перед премьерой фильма «Матрица: Воскрешение». Актёр признался, что не играет в видеоигры и никогда не притрагивался к Cyberpunk 2077, в которой исполнил роль Джонни Сильверхенда.

Признание Ривза противоречит словам Адам Кичиньского, что актёр якобы лично оценил в Cyberpunk 2077 и ему понравилось. Глава CD Projekt RED говорил об этом инвесторам перед релизом игры.

Да, Киану уже поиграл. Насколько я знаю, он ещё не прошёл её. Так что… определённо, он опробовал игру и она ему нравится.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года в ужасном техническом состоянии — RPG на полгода удалили из PS Store и в нём по-прежнему много багов. После несколько крупных обновлений игру можно пройти без критических ошибок. Следующие патчи и версии для консолей нынешнего поколения выйдут до апреля 2022 года.

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