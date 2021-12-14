Журналист обвинил создателей Roblox в эксплуатации детей и укрывании педофилов

Журналист с YouTube-канала People Make Games Квентин Смит провёл расследование по платформе Roblox. По его информации, создатели сервиса используют детский труд для поддержания популярности и укрывают педофилов.

Из рассказа Смита следует, что Roblox Corporation ради популярности платформы эксплуатирует детей, обещая им деньги за созданные игры. На деле серьёзные выплаты получают некоторые самые крупные проекты. Создатель одного их таких признался, что от него постоянно требовали работать больше, чтобы получать ту же зарплату.

Квентин Смит также пообщался с девочкой, которая сотрудничала с 24-летним создателем фанатской игры Sonic под ником Doc на платформе Roblox. Она призналась, что их отношения переросли в нежелательный секс, когда ей было 12 лет. Спустя некоторые время девочка поняла, что это ненормально и рассказала об этом публично, но сообщество игры ей не поверило.

Doc вышел на контакт со Смитом и опроверг обвинения, но создателя контента всё равно забанили в Roblox из-за скриншотов его поведения. В расследовании утверждается, что Doc всё равно сохранил монетизацию и управление своим проектом Sonic.

Кроме того, Смит обвинил Roblox Corporation в том, что компания разрешает игрокам перепродавать косметические предметы за любые деньги. Иногда стоимость скина достигает цены автомобиля. Это в том числе стимулирует появление чёрных рынков, на которые идут дети.

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Недавно Roblox Corporation стала самой дорогой игровой компанией в США, а ежемесячный онлайн их платформы составляет более 200 млн человек.

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