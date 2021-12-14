Hogwarts: Legacy может получить новый трейлер «совсем скоро»

Инсайдер под ником AccNGT, который сливал информацию о Star Wars Eclipse поделился данными об игре Hogwarts Legacy. По его словам, новый трейлер покажут уже «совсем скоро».

RPG студии Avalanche Software пропустила The Game Awards 2021, на которой многие игроки ждали проект, поскольку о нём уже давно не было слышно. Инсайдер уверяет, что рекламная кампания Hogwarts Legacy сдвинулась с мёртвой точки и теперь будет появляться свежая информация.

События игры развернутся в 19 веке вокруг ученика, который обладает древней тайной. Застать Гарри Поттера и его друзей не получится, зато авторы обещали приготовить уникальный и волшебный игровой мир. В Hogwarts Legacy можно будет изучать заклинания, варить зелья и сражаться за сторону добра или зла.

Дата релиза игры по-прежнему неизвестна. Ранее появлялась информация, что проект выйдет после третьих «Фантастических тварей». Hogwarts Legacy ожидается на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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