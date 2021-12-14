Какие игры 2021 года в Steam полюбили больше всего? eFootball 2022 замыкает список

Портал SteamDB опубликовал список игр 2021 года с самым высоким рейтингом в Steam. Некоторые из них вышли в раннем доступе, а число оценок варьируется от 4 до 75 тысяч. У каждого проекта более 95% положительных отзывов в сервисе Valve.

Самые высоко оценённые игры Steam в 2021 году

Особого упоминания портала удостоились Battlefield 2042 и eFootball 2022, которые получили крайне низкую оценку на старте в Steam. Шутер DICE расположился на 10234-м месте с 34% положительных отзывов. Футбольный симулятор Konami стал последней игрой в списке на 10351-м месте с рейтингом в 14%.

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