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Список игр с самым высоким рейтингом в Steam за 2021 год

Какие игры 2021 года в Steam полюбили больше всего? eFootball 2022 замыкает список
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Портал SteamDB опубликовал список игр 2021 года с самым высоким рейтингом в Steam. Некоторые из них вышли в раннем доступе, а число оценок варьируется от 4 до 75 тысяч. У каждого проекта более 95% положительных отзывов в сервисе Valve.

Самые высоко оценённые игры Steam в 2021 году

  1. Totally Accurate Battle Simulator
  2. Dyson Sphere Program
  3. Rhythm Doctor
  4. Firework
  5. Cookie Clicker
  6. The Room 4: Old Sins
  7. PowerWash Simulator
  8. Townscaper
  9. Tiny Bunny
  10. Before Your Eyes

Особого упоминания портала удостоились Battlefield 2042 и eFootball 2022, которые получили крайне низкую оценку на старте в Steam. Шутер DICE расположился на 10234-м месте с 34% положительных отзывов. Футбольный симулятор Konami стал последней игрой в списке на 10351-м месте с рейтингом в 14%.

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