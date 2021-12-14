Создатели «Ведьмака» хотят сделать детское шоу во вселенной «с правильными ценностями»

В сентябре стало известно, что создатели сериала «Ведьмак» планируют сделать детское шоу во вселенной. Тогда не совсем было ясно, как из такой франшизы можно вытащить что-то для детей, однако шоураннер шоу Лорен Шмидт Хиссрик поделилась об этом деталями.
По мнению Хиссрик, этот проект сам по себе большая провокация, однако у неё есть чёткое видение шоу. Само собой, никакой наготы и нецензурной брани не будет. Упор создатели сделают на правильных ценностях, которые донесут в эпизодах. Да и Анджей Сапковский сам вдохновлялся сказками, а они — для детей.
Я думаю, мы найдём способ рассказать новые истории с уже знакомыми и новыми персонажами и без тех элементов, которые присущи «Ведьмаку».
Подробностей детского проекта нет, однако уже 17 декабря на Netflix состоится премьера второго сезона сериала, который должен стать масштабнее и интереснее.
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