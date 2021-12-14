Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели «Ведьмака» хотят сделать детское шоу во вселенной «с правильными ценностями»

Создатели «Ведьмака» хотят сделать детское шоу во вселенной «с правильными ценностями»
Комментарии

В сентябре стало известно, что создатели сериала «Ведьмак» планируют сделать детское шоу во вселенной. Тогда не совсем было ясно, как из такой франшизы можно вытащить что-то для детей, однако шоураннер шоу Лорен Шмидт Хиссрик поделилась об этом деталями.

По мнению Хиссрик, этот проект сам по себе большая провокация, однако у неё есть чёткое видение шоу. Само собой, никакой наготы и нецензурной брани не будет. Упор создатели сделают на правильных ценностях, которые донесут в эпизодах. Да и Анджей Сапковский сам вдохновлялся сказками, а они — для детей.

Я думаю, мы найдём способ рассказать новые истории с уже знакомыми и новыми персонажами и без тех элементов, которые присущи «Ведьмаку».

Подробностей детского проекта нет, однако уже 17 декабря на Netflix состоится премьера второго сезона сериала, который должен стать масштабнее и интереснее.

Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021