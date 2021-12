Nintendo проведёт презентацию инди-игр уже завтра

Компания Nintendo проведёт презентацию Indie World завтра, 15 декабря, в 20:00 мск. На ней представят новые игры от независимых разработчиков для Nintendo Switch.

Презентация Nintendo Indie World будет длиться 20 минут и продемонстрирует небольшие инди-игры. Громких анонсов и трейлеров вроде сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild на ней ожидать не стоит. Трансляция пройдёт на российском YouTube-канале Nintendo.

Спрос на Nintendo Switch с момента релиза в 2017 году остаётся очень высоким. По всему миру продано более 89 млн единиц гибридной консоли. За этот финансовый год Nintendo хотела продать 30 млн приставок, но из-за дефицита полупроводников компания не поставит нужное количество.

