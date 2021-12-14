Nintendo проведёт презентацию инди-игр уже завтра

Компания Nintendo проведёт презентацию Indie World завтра, 15 декабря, в 20:00 мск. На ней представят новые игры от независимых разработчиков для Nintendo Switch.
Презентация Nintendo Indie World будет длиться 20 минут и продемонстрирует небольшие инди-игры. Громких анонсов и трейлеров вроде сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild на ней ожидать не стоит. Трансляция пройдёт на российском YouTube-канале Nintendo.
Спрос на Nintendo Switch с момента релиза в 2017 году остаётся очень высоким. По всему миру продано более 89 млн единиц гибридной консоли. За этот финансовый год Nintendo хотела продать 30 млн приставок, но из-за дефицита полупроводников компания не поставит нужное количество.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 декабря 2021
-
18:25
-
18:21
-
18:12
-
17:39
-
17:29
-
17:02
-
16:52
-
15:50
-
15:30
-
15:26
-
15:13
-
14:52
-
14:47
-
14:17
-
13:58
-
13:56
-
13:12
-
12:26
-
11:53
-
11:41
-
11:03
-
10:38
-
10:15
-
09:31
-
09:16
-
08:50
-
08:31
-
00:13
- 13 декабря 2021
-
23:42
-
21:02
-
20:51
-
20:06
-
19:59
-
19:50
-
19:02