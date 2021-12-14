Мультивселенную в «Человеке-пауке: Нет пути домой» хотели сделать сюрпризом

Том Холланд в рамках рекламной кампании фильма «Человек-паук: Нет пути домой» пообщался с изданием Yahoo! Movies. В интервью он рассказал, что изначально Sony и Marvel планировали не раскрывать злодеев из прошлых фильмов с Человеком-пауком.
Холланд отметил, что задумка мультивселенной должна была остаться загадкой до самой премьеры. Зрителям хотели создать видение, будто злодеем в фильме выступит Доктор Стрэндж, однако в итоге кинокомпании решили сразу раскрыть злодеев.
Изначально они хотели показать гражданскую войну между Стрэнджем и Человеком-пауком, тем самым скрыть настоящих злодеев. Но это же невозможно. Я рад, что в итоге получилось так. Мы устали от обмана, на меня давит совесть, тяжело.
14 декабря стало известно, что «Человек-паук: Нет пути домой» поставил рекорд предпродаж в постковидный период. Согласно данным, только в день премьеры удалось получить с предпродаж 78,5 млн рублей. Фильм выйдет в кинотеатрах уже завтра, 15 декабря.
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