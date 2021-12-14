Alan Wake 2 официально будет от третьего лица

Alan Wake 2 вопреки предположениям поклонников остаётся игрой от третьего лица. Это подтвердил творческий руководитель Remedy Сэм Лейк.

Сложно понять, почему хоть кто-то ожидал другого, однако смена жанра на хоррор со ставкой на выживание, видимо, посеяла зерно сомнения в головах фанатов. Вместе с этим Лейк подтвердил, что к роли Алана Уэйка вернутся и Мэттью Порретта (голос), и Илкка Вилли (внешность).

Alan Wake 2 анонсировали на The Game Awards 2021. Финские разработчики намерены сделать сиквел своим самым амбициозным и красивым проектом, а одной из ключевых особенностей сиквела станет переход к психологическому хоррору вместо экшен-триллера. Релиз ожидается в 2023 году на PS5, Xbox Series и ПК, а свежие подробности ожидаются лишь летом 2022 года.

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