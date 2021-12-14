Боитесь поймать спойлеры к «Человеку-пауку: Нет пути домой»? «ВКонтакте» вас защитит

14 декабря «ВКонтакте» сообщила, что в постах с упоминанием «Человека-паука» появятся специальные предупреждения о потенциальных спойлерах фильма «Нет пути домой», а основная часть текста будет скрыта.

Подобная функция сделана для того, чтобы люди не наткнулись на спойлеры и не раскрыли себе важные элементы сюжета. Предупреждение будет работать как на ПК-версии, так и на смартфонах.

Также в честь выхода картины «ВКонтакте» создала специальный хаб, в котором есть большой функционал. В нём можно установить себе статус с персонажем, появление которого больше всего ждёшь, пройти тестирование на знание Человека-паука в исполнении Тома Холланда и получить небольшой подарок.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится уже 15 декабря. Том Холланд рассказал, что изначально мультивселенная должна была стать сюрпризом, но в итоге концепцию решили раскрыть сразу.

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