Ubisoft бесплатно раздаёт Rayman Origins на ПК

Компания Ubisoft в честь своего 35-летия дарит пользователям Rayman Origins. Игру можно забрать в сервисе Ubisoft Connect на ПК до 22 декабря.

Rayman Origins — платформер 2011 года от геймдизайнера Мишеля Анселя, который также известен работой над Beyond Good & Evil. Игра выделяется разнообразием красивых локаций, среди которых джунгли, пустыни, моря и горы.

Ранее в честь празднования 35-летия Ubisoft раздала на ПК Assassin’s Creed Chronicles, Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory и Anno 1404 History Edition.

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Вчера Ubisoft представила самое крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla под названием Dawn of Ragnarok. Также компания выпустила бесплатные истории для Odyssey и Valhalla.

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