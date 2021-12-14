Джеймс Кэмерон надеется, что сиквелы «Аватара» принесут прибыль

Джемс Кэмерон пообщался с изданием Entertainment Weekly, которому рассказал некоторые особенности съёмок сиквелов «Аватара». Режиссёр также задался вопросом, получится ли заработать большие деньги на продолжениях франшизы спустя 13 лет после выхода оригинала.

Главный вопрос в том, собираемся ли мы заработать хоть какие-нибудь чёртовы деньги? Большие дорогие фильмы должны приносить много денег. Мы находимся в новом мире после COVID-19 и распространения стриминговых сервисов. Может быть, таких кассовых сборов мы больше не увидим? Всё это как бросок костей.

Фото: Entertainment Weekly/MARK FELLMAN/20TH CENTURY STUDIOS

«Аватар» по-прежнему остаётся самым кассовым фильмом в истории со сборами в более $ 2,8 млрд. В 2019 году его обогнали «Мстители: Финал», однако картина Кэмерона вернула лидерство после показов в Китае в начале 2021 года.

Кэмерон признался, что съёмки сиквелов «Аватара» получились безумными, и они бы не состоялись, если бы оригинал не заработал столько денег. В продолжениях проявится вся любовь режиссёра к океану, а основная идея заключается в отношениях внутри семьи.

Так как события второй и третьей частей «Аватара» в основном развернутся в море, актёрам пришлось пройти обучение у профессиональных дайверов. Дольше всех дыхание смогли задержать Сигурни Уивер и Кейт Уинслет, которые находились под водой 6,5 и 7,5 минуты соответственно.

Фото: Entertainment Weekly/MARK FELLMAN/20TH CENTURY STUDIOS

Премьера второго «Аватара» должна состояться 15 декабря 2022 года. Основные съёмки третьей части уже завершены, а её выход запланирован на 2024 год.

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