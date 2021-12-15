Анджей Сапковский уже посмотрел второй сезон «Ведьмака» и остался доволен

Премьера второго сезона «Ведьмака» от Netflix всё ближе. А это значит, что проект так или иначе уже посмотрели многие популярные личности, включая создателя фентези-вселенной Анджея Сапковского. Об этом рассказали авторы сериала и опубликовали фото писателя с шоураннером Лорен Хиссрич, а также с его мнением о втором сезоне.

Поздравляю Лорен и команду с отлично проделанной работой. Адаптация моих произведений — очень трудная задача. Я смотрел второй сезон с большим удовольствием и надеюсь увидеть ещё больше эпичности в третьем.

Нам тоже удалось посмотреть 6 из 8 серий — второй сезон оказался гораздо увлекательнее и интереснее первого. Подробнее можно почитать в нашем материале.

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится уже 17 декабря на Netflix. Все 8 серий будут доступны в день выхода.

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