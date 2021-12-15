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Анджей Сапковский уже посмотрел второй сезон «Ведьмака» и остался доволен

Анджей Сапковский уже посмотрел второй сезон «Ведьмака» и остался доволен
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Премьера второго сезона «Ведьмака» от Netflix всё ближе. А это значит, что проект так или иначе уже посмотрели многие популярные личности, включая создателя фентези-вселенной Анджея Сапковского. Об этом рассказали авторы сериала и опубликовали фото писателя с шоураннером Лорен Хиссрич, а также с его мнением о втором сезоне.

Поздравляю Лорен и команду с отлично проделанной работой. Адаптация моих произведений — очень трудная задача. Я смотрел второй сезон с большим удовольствием и надеюсь увидеть ещё больше эпичности в третьем.

Нам тоже удалось посмотреть 6 из 8 серий — второй сезон оказался гораздо увлекательнее и интереснее первого. Подробнее можно почитать в нашем материале.

Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится уже 17 декабря на Netflix. Все 8 серий будут доступны в день выхода.

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