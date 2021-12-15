В мультиплеер на PlayStation можно будет сыграть без подписки PS Plus

PlayStation объявила о новой акции. На этих выходных — 18 и 19 декабря — для доступа в онлайн-мультиплеер на PS4 и PS5 не потребуется подписка PS Plus. Об этом компания сообщила в «Твиттере».
Сыграть можно будет в мультиплеер любой игры, которая уже есть у пользователя. Акция начнётся 18 декабря в 00:01 и закончится 19 декабря в 23:59 мск. Для доступа к сетевой игре, конечно же, понадобятся аккаунт в PSN и интернет-соединение.
Бесплатные выходные для многих окажутся очень кстати — ведь совсем скоро выйдет крупное дополнение для GTA Online. Также не стоит забывать про акцию от Activision — с 16 по 21 декабря в мультиплеер и зомби-режим Call of Duty: Vanguard можно будет сыграть, не заплатив ни копейки.
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