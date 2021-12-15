В Dota 2 вышло большое обновление с боевым пропуском, новым ивентом и поддержкой геймпада

Valve выпустила крупное обновление для Dota 2. В игру добавили новое событие, боевой пропуск и множество косметических предметов.

В первую очередь авторы рассказали о новом ивенте под названием «Колдовской Континуум». Это продолжение прошлогоднего Лабиринта Аганима, где четверо игроков должны проходить испытания на случайно сгенерированной карте и уничтожать сильных противников на своём пути. По ходу игры пользователи будут находить осколки, которые можно будет потратить в отдельном меню прокачки.

Боевой пропуск

Также Valve выпустила новый боевой пропуск, приуроченный к ивенту. Всего в нём 500 уровней: за открытие каждого игрокам полагается определённая награда. Как и в прошлом году, пользователи могут проходить «катакомбы», в которых необходимо побеждать в матчах за разных героев Dota 2 и получать очки боевого пропуска. Сам пропуск доступен в трёх вариантах:

Обычный — 540 рублей;

Уровень 50 — 1950 рублей;

Уровень 100 — 3050 рублей.

Из главных наград можно выделить «Аркану» на Drow Ranger, новую личность для Mirana и уникальный сет на Hoodwink. Они доступны на 135 (Mirana), 277 (Hoodwink) и 333 (Drow Ranger) уровнях пропуска.

«Аркана» для Drow Ranger

Разработчики внесли и новые элементы удобства. Например, теперь игра будет подсказывать наиболее полезные нейтральные предметы из лавки. А при нажатии клавиши Alt можно увидеть время появления рун богатства. Также Valve добавила экспериментальную поддержку геймпада и предлагает игрокам опробовать новое управление. Функцию планируют дорабатывать до максимального удобства.

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