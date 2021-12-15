В Battlefield 2042 временно ввели режимы на 64 игрока

Battlefield 2042 вышла 19 ноября и сразу же столкнулась с большим массивом критики. Одной из главных проблем, по мнению прессы и игроков, стало количество участников. В режимах «Захват» и «Прорыв» сражалось уж слишком много человек — 128 — и бо́льшая часть из них сфокусирована на одном клочке карты.
DICE приняла критику и на некоторое время ввела 64 игрока в режиме All-Out Warfare на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее именно такое количество человек было на прошлом поколении консолей, однако это связано с техническими ограничениями. Игроки оценили ход разработчиков и уже просят оставить всё как есть — они сообщают о повышении производительности и более сфокусированных сражениях по всей карте.
Тем временем для игры уже вышел последний патч в этом году — он улучшил регистрацию попаданий и исправил некоторые баги. В данный момент разработчики отправились на небольшой отдых — следующие патчи выйдут не раньше января 2022 года.
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