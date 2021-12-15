Зимний ивент в Age of Empires 2: DE зачем-то посвятили жаркому лету
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Разработчики Age of Empires II: Definitive Edition решили отпраздновать Рождество и Новый год по-своему. По их версии, Санта-Клаус отправился заниматься сёрфингом на юга вместе со снеговиком, а приплыл он туда, видимо, на рыбацкой лодке с кучей подарков.
Авторы рассказали о наградах и событиях до 4 января:
- За авторизацию в Xbox Live подарят ту самую иконку рыбацкой лодки с подарками;
- При сборе кустов ягоды превратятся в ананасы;
- За уничтожение 10 домов пользователи получат портрет с Сантой-сёрфером;
- При создании 200 крестьян дадут иконку снеговика-воина.
Ранее для Age of Empires 3: DE вышло дополнение с Мексикой, а в четвертой части добавили классические функции франшизы.
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