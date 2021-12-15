Популярный стример Dr Disrespect основал студию для создания «лучшего сетевого шутера»

Один из самых известных стримеров Гай Dr Disrespect Бим создал собственную игровую студию под названием Midnight Society. В неё вошли некоторые бывшие разработчики Infinity Ward — создателей Call of Duty и 343 Industries — авторов Halo.
Согласно официальному анонсу, Midnight Society займётся созданием онлайн-игры на движке Unreal Engine 5. Судя по списку открытых вакансий, будущие разработчики должны разбираться в сетевых арена-шутерах, а также в жанре «королевская битва». К разработке авторы будут активно привлекать сообщество — для этого они уже запустили Discord-сервер.
О планах Dr Disrespect на создание сетевого шутера стало известно ещё летом 2021 года. Тогда стример показал первые концепт-арты проекта с рабочим названием Vertical BR. Неясно, будут ли они как-то использоваться в будущей игре. Даты выхода у проекта пока нет.
Концепт-арт Vertical BR
Концепт-арт Vertical BR
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