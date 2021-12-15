Minecraft — первая игра в мире с триллионом просмотров на YouTube

За свою десятилетнюю историю Minecraft добилась многого. Однако последнее на данный момент крупное достижение — точно одно из самых важных. На днях суммарное количество просмотров видео по Minecraft на YouTube превысило триллион.

В честь такого события разработчики совместно с Google запустили страницу, где собрана статистика по игре на платформе. На ней в том числе можно отфильтровать создателей контента по стране и количеству просмотров. Например, в России лидируют EdisonPTS и Компот.

Также авторы поделились основными цифрами проекта. В данный момент у игры 141 млн игроков, которые заходят в Minecraft каждый месяц. Фанатское комьюнити создателей контента насчитывает около 35 тысяч человек в более чем 150 странах мира и продолжает увеличиваться.

Ранее в игре также появились предметы в стиле Halo — в честь выхода сюжетной кампании Halo Infinite. Авторы добавили восемь свежих скинов, среди которых есть Мастер Чиф, командир Лоретта Агрина и многие другие. Ещё разработчики создали шляпы, шлемы, флаги и одежду суперинтенданта.

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