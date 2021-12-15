Сотрудникам Ubisoft тоже недовольны NFT в играх

7 декабря стало известно, что Ubisoft ввела в свои игры NFT. Токены добавили в Ghost Recon: Breakpoint, и это вызвало негативную реакцию аудитории. Издание Kotaku выяснило, что нововведению не рады и некоторые сотрудники компании.

Больше всего разработчиков беспокоит, что Ubisoft теперь будет заставлять интегрировать NFT в игры. Токены никак не помогут развиваться самим проектам, на них только потратятся силы, считают работники. У Ubisoft в последнее время спорная репутация и без NFT, а это ещё больше разозлит аудиторию.

Обычно меня радуют какие-то наши нововведения и интересные элементы, но тут я, скорее, огорчён.

Сама Ubisoft на нападки игроков пока никак не отреагировала. Вероятно, компания и так понимала, что NFT в её играх вряд ли одобрят, однако всё равно пошла на этот шаг в угоду трендам.

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