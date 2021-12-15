The Legend of Souls: норвежская художница изобразила Линка в мире Dark Souls

Художники всё чаще удивляют нас качественными кроссоверами. Так, пользователь Reddit под ником L_metreveli опубликовал работу Малины Фальч — норвежского иллюстратора комиксов. На рисунке изображен главный герой серии The Legend of Zelda — Линк. Он присел отдохнуть у костра из Dark Souls.

На заднем плане можно увидеть дракона из Хайрулла. Сам Линк, видимо, очень устал от поисков Зельды и восстанавливает свои фляги с эстусом. Пользователи в комментариях отметили, что арт очень точно описывает Elden Ring: это такой Dark Souls в открытом мире с интересным исследованием локаций в стиле The Legend of Zelda. Посмотреть остальные работы художника можно в её «Инстаграме».

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