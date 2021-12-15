Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

The Legend of Souls: норвежская художница изобразила Линка в мире Dark Souls

The Legend of Souls: норвежская художница изобразила Линка в мире Dark Souls
Комментарии

Художники всё чаще удивляют нас качественными кроссоверами. Так, пользователь Reddit под ником L_metreveli опубликовал работу Малины Фальч — норвежского иллюстратора комиксов. На рисунке изображен главный герой серии The Legend of Zelda — Линк. Он присел отдохнуть у костра из Dark Souls.

На заднем плане можно увидеть дракона из Хайрулла. Сам Линк, видимо, очень устал от поисков Зельды и восстанавливает свои фляги с эстусом. Пользователи в комментариях отметили, что арт очень точно описывает Elden Ring: это такой Dark Souls в открытом мире с интересным исследованием локаций в стиле The Legend of Zelda. Посмотреть остальные работы художника можно в её «Инстаграме».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021