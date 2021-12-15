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Новый «Человек-паук» соберёт около $ 300 млн за первые выходные. Это рекорд

Новый «Человек-паук» соберёт около $ 300 млн за первые выходные. Это рекорд
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Прокат «Человека-паука: Нет пути домой» пока что стартовал в ограниченном числе стран, в том числе в России, однако аналитики уже поделились первыми потенциальными успехами фильма.

Так, в Канаде и США, согласно предпродажам билетов, картина идёт минимум на $ 130 млн. В международном прокате — от $ 160 до $ 180 млн. Таким образом, по самым базовым подсчётам, лента может собрать около $ 300 млн за первый уикенд.

Если картине действительно удастся достичь такой суммы, то это будет абсолютный рекорд в эпоху пандемии. Нынешним лидером проката является «Форсаж 9» — за первые выходные картина собрала $ 173 млн.

Посмотрели «Человека-паука: Нет пути домой». Три в одном Посмотрели «Человека-паука: Нет пути домой». Три в одном

Учитывая прогнозы и другую статистику, аналитики предрекают «Нет пути домой» миллиардные сборы — впервые в постковидную эпоху. Серьёзные прогнозы мы увидим после первых результатов в понедельник, 20 декабря.

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