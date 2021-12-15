Хидео Кодзиму забанили в «Инстаграме» по неизвестным причинам
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Японский геймдизайнер Хидео Кодзима сообщил, что его аккаунт в «Инстаграме» заблокировали по неизвестной причине. Чаще всего учётные записи замораживают из-за подозрительной активности или из-за жалоб пользователей.
Забавно, что примерно в одно время с блокировкой Кодзимы пропала учётная запись актёра Мадса Миккельсена. Они оба работали над Death Stranding. Кто-то опять умудряется приплести Silent Hill и какой-то заговор, поскольку Кодзима и эта игра уже стали мемами в сообществе.
Мне страшно. Я чувствую, что меня стёрли из мира. Человек, которого стёрли из мира, ха-ха.
На момент публикации новости аккаунты Кодзимы и Миккельсена до сих пор не восстановлены. Причины блокировки остаются неизвестными.
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