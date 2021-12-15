Новую игру по «Терминатору» делают в России. Это стратегия

Российская студия Cats Who Play анонсировала игру по вселенной «Терминатора» под названием Terminator: Dark Fate – Defiance. Это стратегия в реальном времени в стиле Command & Conquer.

Игра основана на недавнем фильме «Терминатор: Тёмные судьбы», вышедшем в 2019 году, и повествует о борьбе между выжившими людьми и разумными машинами Легиона. В проекте будет как одиночная кампания, так и мультиплеер с несколькими режимами.

Авторы обещают реалистичную физику разрешений, множество типов юнитов и модульную систему повреждений. У игры уже есть страница в Steam, релиз состоится в следующем году.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!