Игра с блокчейном и NFT от автора Fable принесла 3,6 млрд рублей ещё до релиза

12 декабря стало известно, что создатель Fable и Black and White Питер Молиньё совместно со студией 22cans разрабатывают игру Legacy, в которой будут NFT и блокчейн. Проект ещё не вышел, однако уже смог заработать $ 52 млн (примерно 3,6 млрд рублей).

Вероятно, покупатели уже инвестируют в будущую игру, чтобы в дальнейшем получить в ней территорию и вести дела с другими пользователями. Таким способом можно и получить прибыль. Наверняка до релиза проект заработает ещё больше, это лишь вопрос времени.

Основой экономики в игре станет LegacyCoin. С помощью этой валюты пользователи смогут торговать, приобретать эксклюзивные продукты и развивать свой бизнес. Релиз запланирован на 2022 год, точная дата станет известна позже.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!