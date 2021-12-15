Киану Ривз объяснил, почему сидел грустненьким на лавочке в том самом меме

Вы наверняка не раз видели картинку с Киану Ривзом на лавочке, поедающим сэндвич. В сети она быстро распространилась под названием «Грустный Киану» и стала мемом. И вот спустя столько лет актёр наконец-то рассказал, что с ним происходило в тот день.
Ривз посетил шоу Стивена Кольбера. Ведущий спросил у актёра, помнит ли тот забавную картинку на лавочке. Актёр, как оказалось, в тот момент о чём-то задумался и просто ел сэндвич, потому что был голодным.
Да я же просто был голодный. Я просто сидел и ел сэндвич, не грустил! В этот момент было много мыслей.
Стивен Кольбер отметил, что с Ривзом в принципе делают много мемов, и это забавно. Актёр не знает, почему так происходит, но ему нравится.
За последние годы Киану Ривз снова стал главной звездой боевиков. Благодаря франшизе Джон Уик ветеран индустрии вернулся в заголовки новостей и чарты, а также напомнил о своём таланте играть крутых чуваков, чьи способности иногда выходят за грани человеческих. Уже 16 декабря состоится премьера «Матрицы: Воскрешение», где Ривз вновь станет Нео.
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