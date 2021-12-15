Теперь Артура из Red Dead Redemption 2 можно сделать барменом или отправить в шахту

Энтузиаст под ником Bolmin создал мод для Red Dead Redemption 2, благодаря которому главный герой опробует себя в более легальных профессиях. Артур сможет стать пастухом, барменом, шахтёром, грузчиком и охотником.

По словам создателя модификации, много заработать таким способом не получится. Он создал дополнительные профессии, чтобы игроки смогли разнообразить свой геймплей и лучше погрузиться в атмосферу. Для начала работы необходимо подойти к NPC в городе и спросить, есть ли что на примете. Их можно найти по значкам на карте, которые появятся после установки.

Скачать Mod Job's можно на сайте NexusMods. Для установки требуется переместить скрипты и файлы из архива в папку с Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 доступна на ПК, PS4 и Xbox One. В экшен можно также сыграть на PS5 и Xbox Series, но только в режиме обратной совместимости.

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