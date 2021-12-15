В Dead by Daylight появится страшная девочка из «Звонка»

Разработчики Dead by Daylight из студии Behaviour Interactive анонсировали новую главу — уже 23-ю. В ходе неё состоится кроссовер с франшизой «Звонок» и появится страшная девочка-демон по имени Садако.

Авторы представили короткий тизер. В нём можно увидеть работающий двигатель, а потом внимание переходит к телефонному звонку. Герой не понимает, откуда он издаётся, и в итоге натыкается на колодец — место, в котором Садако и зародилась.

Правда, коллаборация состоится ещё не скоро. 23-я глава выйдет лишь в марте 2022 года — есть время подготовиться. В Dead by Daylight часто появляются различные маньяки и страшные персонажи из популярных франшиз. Например, в игре уже есть Крик, Кожаное лицо, Фредди Крюгер и Майкл Майерс.

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