Первая серия второго сезона «Ведьмака» утекла за два дня до выхода

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится послезавтра, в пятницу, 17 декабря, однако на пиратских сайтах неожиданно появилась первая серия. Причём в высоком качестве и без водяных знаков. Источник утечки неизвестен. Пресса, например, смотрела сезон с огромной плашкой о грядущем эмбарго.

Скриншоты из утёкшей серии:

Во второй сезон вошли восемь эпизодов — мы уже успели ознакомиться с шестью. Создатели сериала явно прислушались к критике и постарались исправить как можно больше слабых аспектов шоу — и им это в большинстве своём удалось.

Первая серия второго сезона адаптирует рассказ «Крупица истины» из оригинальных рассказов, однако создатели шоу пошли заметно дальше и сделали свою версию более неоднозначной.

Утекла серия на английском языке, но на Netflix в момент премьеры сериал будет полностью переведён — и с русскими субтитрами, и с дубляжом.

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