В GTA Online вышли «Контракты» с сюжетом, Франклином, Доктором Дре и новым оружием

Сегодня GTA Online получила крупное обновление под названием «Контракты». Это сюжетное расширение продолжит историю Франклина из GTA 5 и познакомит героя с рэпером Доктором Дре.

Франклин стал по-настоящему успешным человеком и открыл своё агентство, чтобы решать проблемы известных людей. К нему за помощью обратился Доктор Дре, у которого пропал телефон с важной информацией и новыми треками. Игрокам предстоит выполнить миссию и помочь рэперу.

Также в GTA Online появились новые радиостанции, виды оружия, техника, одежда и ежедневные задания. Вместе с этим Rockstar Games поправила некоторые ошибки с производительностью и текстурами. Теперь, например, можно взаимодействовать со всеми объектами в казино без проблем.

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