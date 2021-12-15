Почти как на PS5! Первые кадры Horizon Forbidden West на обычной PS4

Guerrilla Games показала первые кадры Horizon Forbidden West для обычной PlayStation 4. Скриншоты выглядят отлично, хотя виден главный недостаток на фоне PS4 Pro и PS5 — заметно более низкое разрешение.
Однако для многих это вряд ли станет серьёзным недостатком — особенно для владельцев PS4, которые привыкли к 1080р. В целом не удивительно, что Forbidden West на консоли прошлого поколения выглядит достойно, ведь во время производства основной платформой была именно PS4, а не PS5.
Скриншоты
Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PS5 и PS4. На PS5 игра продаётся дороже, однако владельцы версии для PS4 смогут бесплатно обновиться до некстген-варианта.
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