Семья. Создатели сериала «Ведьмак» показали портрет с Геральтом, Цири и Весемиром

В социальных сетях сериала «Ведьмак» появился портрет с Цири, Геральтом и Весемиром. Судя по композиции, изображение можно назвать семейным. Цири представили в образе дочери, а Весемира — дедушки.
На портрете изображены главные герои второго сезона шоу. Их расположили в Каэр Морхене, и это символично, поскольку ведьмачьей школе в новом сезоне уделят много внимания.
Невероятно — Геральт. Весемир. Цири. Нужно ли что-то ещё говорить?
В комментариях пользователь под ником tuabenklaus предложил свою версию портрета, в которой персонажи улыбаются. Фанат сделал это с помощью приложения Face App. Многие отметили, что улыбки идут героям значительно больше.
Второй сезон «Ведьмака» стартует уже 17 декабря. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Грэм Мактавиш и другие. Мы уже посмотрели почти весь новый сезон и поделились своими впечатлениями.
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