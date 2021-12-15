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Семья. Создатели сериала «Ведьмак» показали портрет с Геральтом, Цири и Весемиром

Семья. Создатели сериала «Ведьмак» показали портрет с Геральтом, Цири и Весемиром
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В социальных сетях сериала «Ведьмак» появился портрет с Цири, Геральтом и Весемиром. Судя по композиции, изображение можно назвать семейным. Цири представили в образе дочери, а Весемира — дедушки.

На портрете изображены главные герои второго сезона шоу. Их расположили в Каэр Морхене, и это символично, поскольку ведьмачьей школе в новом сезоне уделят много внимания.

Невероятно — Геральт. Весемир. Цири. Нужно ли что-то ещё говорить?

В комментариях пользователь под ником tuabenklaus предложил свою версию портрета, в которой персонажи улыбаются. Фанат сделал это с помощью приложения Face App. Многие отметили, что улыбки идут героям значительно больше.

Второй сезон «Ведьмака» стартует уже 17 декабря. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Грэм Мактавиш и другие. Мы уже посмотрели почти весь новый сезон и поделились своими впечатлениями.

Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками

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