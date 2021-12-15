Рейтинг, классы и умения — что появится в Diablo 2: Resurrected с патчем 2.4

Авторы Diablo 2: Resurrected поделились деталями патча 2.4, который выйдет на тестовых серверах в начале 2022 года. Игроков ждут рейтинговый режим, изменения в способностях классов и многое другое.

Что появится в Diablo 2: Resurrected?

Разработчики добавят множество изменений способностей всех классов персонажей по просьбам игроков. Авторы хотят, чтобы каждый класс ощущался особенным.

Появятся новые рецепты хорадримского куба. С их помощью можно усиливать предметы из комплектов и развивать персонажей. Ещё изменениям подвергнутся комплекты.

Разработчики добавят новые рунные слова и возможности для улучшения наёмников, чтобы игроки больше погружались в геймплей и изучали возможности тайтла.

Одно из долгожданных нововведений — первый рейтинговый сезон. Игроки смогут состязаться за первое место и открыть уникальные рунные слова. В конце сезона рейтинговые персонажи перейдут в нерейтинговый режим.

Diablo 2: Resurrected вышла в сентябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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