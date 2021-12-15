Рейтинг, классы и умения — что появится в Diablo 2: Resurrected с патчем 2.4
Поделиться
Авторы Diablo 2: Resurrected поделились деталями патча 2.4, который выйдет на тестовых серверах в начале 2022 года. Игроков ждут рейтинговый режим, изменения в способностях классов и многое другое.
Что появится в Diablo 2: Resurrected?
- Разработчики добавят множество изменений способностей всех классов персонажей по просьбам игроков. Авторы хотят, чтобы каждый класс ощущался особенным.
- Появятся новые рецепты хорадримского куба. С их помощью можно усиливать предметы из комплектов и развивать персонажей. Ещё изменениям подвергнутся комплекты.
- Разработчики добавят новые рунные слова и возможности для улучшения наёмников, чтобы игроки больше погружались в геймплей и изучали возможности тайтла.
- Одно из долгожданных нововведений — первый рейтинговый сезон. Игроки смогут состязаться за первое место и открыть уникальные рунные слова. В конце сезона рейтинговые персонажи перейдут в нерейтинговый режим.
Diablo 2: Resurrected вышла в сентябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
21:37
-
21:00
-
20:12
-
19:57
-
19:01
-
18:35
-
18:28
-
17:56
-
17:28
-
17:24
-
16:55
-
16:09
-
15:32
-
15:17
-
15:16
-
15:06
-
15:02
-
14:09
-
13:35
-
13:16
-
13:06
-
12:04
-
11:39
-
11:12
-
10:47
-
10:16
-
09:48
-
09:23
-
09:08
-
08:44
-
08:29
- 14 декабря 2021
-
22:45
-
22:26
-
20:14
-
19:33
Партнерский контент