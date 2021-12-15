Ubisoft анонсировала ремейк Splinter Cell

Ubisoft спустя 8 лет возвращает Splinter Cell: команде Ubisoft Toronto (Splinter Cell: Blacklist) одобрили производство ремейка классики на движке Snowdrop — на нём сделали The Division и делают Avatar: Frontiers of Pandora и игру по Star Wars от Ubisoft Massive.

В блоге компании опубликовали большое интервью с разработчиками грядущего проекта. Мы выбрали главное: