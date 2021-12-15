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Ubisoft анонсировала ремейк Splinter Cell

Ubisoft анонсировала ремейк Splinter Cell
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Ubisoft спустя 8 лет возвращает Splinter Cell: команде Ubisoft Toronto (Splinter Cell: Blacklist) одобрили производство ремейка классики на движке Snowdrop — на нём сделали The Division и делают Avatar: Frontiers of Pandora и игру по Star Wars от Ubisoft Massive.

В блоге компании опубликовали большое интервью с разработчиками грядущего проекта. Мы выбрали главное:

  • ремейк берёт за основу оригинал, но это полностью новая и осовремененная игра — к примеру, управление сделают намного удобнее.
  • Линейные уровни на месте — никто не планирует делать игру в открытом мире.
  • Это всё ещё глубокий стелс. Основная идея сохранить концепцию прохождения, где игрок выполняет все цели таким образом, что враги даже не подозревают, что он был на уровне.
  • В Ubisoft Toronto рады вернуться к созданию линейных игр, поскольку так можно создавать более обдуманные локации с интересным дизайном.
  • Сейчас студия собирает полностью новую команду для работы над проектом — ровно как это делали в 2010 году в начале производства Splinter Cell Blacklist.
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